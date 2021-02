Usa: autorità federali e statali avviano indagini su guasti alla rete elettrica nel Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori federali e il governatore del Texas, Greg Abbott, hanno annunciato l'avvio di indagini in merito al blocco delle forniture di energia elettrica che si è verificato in quello Stato, colpito all'inizio di questa settimana da un'ondata di freddo polare senza precedenti. Il freddo ha bloccato molti degli impianti eolici che lo Stato ha realizzato in gran numero negli ultimi 15 anni, diventandone dipendente per la generazione dell'energia elettrica nonostante le sue vaste risorse di petrolio e gas. Il governatore Abbott, che proprio per la sua spinta in favore dell'eolico ha ricevuto riconoscimenti ufficiali dal settore delle rinnovabili, ha chiesto ieri una "riforma d'emergenza" del Consiglio per l'affidabilità dell'energia elettrica del Texas (Ercot), riconoscendo che la fornitura di energia "non è stata affidabile nelle ultime 24 ore". La Federal Energy Regulation Commission e la North American Electric Reliability Corporation hanno avviato a loro volta un'indagine sulla gestione e l'operatività della rete "durante le condizioni meteorologiche estreme attualmente sperimentate dagli Stati del Midwest e del Centro-Sud". In una nota, le due agenzie avvertono che "Il freddo che interessa la regione dallo scorso fine settimana a contribuito a interruzioni delle forniture di energia elettrica che hanno interessato milioni di utenti della rete". (segue) (Nys)