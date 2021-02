Giappone: Olimpiadi, prefettura Shimane valuta cancellazione eventi a causa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shimane, una delle 47 prefetture del Giappone, ha annunciato la possibile cancellazione degli eventi legati al passaggio della torcia olimpica in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo, nel caso il quadro dell'emergenza pandemica non dovesse esibire miglioramenti sostanziali a Tokyo. Lo ha annunciato personalmente il governatore della prefettura, Tatsuya Maruyama, nella giornata di oggi, 17 febbraio. La stampa giapponese riporta l'annuncio del governatore presentandolo come l'ennesimo segnale di scetticismo riguardo la possibilità di organizzare concretamente le olimpiadi, già rinviate lo scorso anno a causa della pandemia. Durante la conferenza stampa di oggi, Maruyana si è detto "insoddisfatto delle misure adottate dal governo centrale e da quello metropolitano di Tokyo" per contrastare i contagi. (segue) (Git)