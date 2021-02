Giappone: Olimpiadi, prefettura Shimane valuta cancellazione eventi a causa della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo ha tenuto nella serata di oggi, 16 febbraio, la prima riunione per la nomina del nuovo presidente dell'organizzazione, che sarà chiamato a sostituire l'ex premier Yoshiro Mori, dimessosi la scorsa settimana sull'onda delle polemiche per alcune dichiarazioni sessiste. Toshiro Muto, amministratore delegato del comitato, ha dichiarato che il comitato incaricato della nomina sarà guidato dal presidente di Canon Inc., Fujio Mitarai. Le Olimpiadi estive di Tokyo dovrebbero tenersi dal 23 luglio all'8 agosto prossimi. Lo scorso anno il Comitato organizzatore dell'evento ha anunciato che prima dell'evento la torcia olimpica dovrebbe transitare attraverso 859 municipalità attraverso tutte e 47 le prefetture del Giappone. (segue) (Git)