Usa: maltempo invernale, ex sindaco Colorado nella bufera per un post su Facebook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaco di Colorado, Tom Boyd, è stato subissato dalle polemiche ieri, 16 febbraio, dopo aver pubblicato un controverso post su Facebook in cui accusa di parassitismo i concittadini colpiti dall'ondata di freddo polare che ha investito il Texas, e dai conseguenti tagli alle forniture di elettricità e acqua potabile. Nel suo messaggio, Boyd ricorda che il governatore del Texas, Greg Abbott, aveva emanato una dichiarazione di emergenza in 254 contee dello Stato già lo scorso venerdì, 12 febbraio, e poi rivolge un durissimo attacco a quanti si sono rivolti alle autorità locali o statali in cerca di aiuto: "Nessuno deve a voi o alla vostra famiglia alcunché. non è responsabilità del governo locale sostenervi in tempi difficili come questo. Nuotate o affondate, la scelta è vostra! La città e la contea, così come i fornitori di energia e di altri servizi, non vi devono nulla! Sono stanco - prosegue l'ex sindaco - della gente sempre alla richiesta di un dannato sussidio. Se manca l'elettricità, datevi da fare e tenete la vostra famiglia al sicuro. Se manca l'acqua, uscite dagli schemi e trovate il modo di recuperare l'acqua per la vostra famiglia. Se siete rimasti seduti in casa perché fuori è freddo, e siete rimasti in attesa di qualcuno che vi aiuti, la colpa è del vostro lavativismo. Sopravvivranno solo i più forti!". (segue) (Nys)