Usa: maltempo invernale, ex sindaco Colorado nella bufera per un post su Facebook (2)

- A coronazione del suo messaggio, Boyd ha definito quanti siedono in attesa di acqua ed elettricità durante la tempesta invernale "un triste prodotto di una forma di governo socialista, dove si insegna a pensare che pochi debbano lavorare, e gli altri possano dipendere dalla redistribuzione di ricchezza". Il messaggio dell'ex sindaco è divenuto subito virale, innescando aspre polemiche, ma raccogliendo anche 18mila "mi piace" e 11mila condivisioni. Poche ore dopo la pubblicazione, Boyd ha chiesto pubblicamente scusa, affermando di essere stato frainteso: "Volevo riferirmi alle sole persone troppo indolenti per prendersi cura di sé stesse, anche se ne sarebbero in grado. Non vorrei mai negare l'assistenza agli anziani o a chiunque abbia davvero bisogno d'aiuto", ha detto l'ex sindaco, che sostiene di aver rassegnato le dimissioni il 12 febbraio scorso, nonostante alcuni media locali si riferiscano ancora a lui come al primo cittadino. (segue) (Nys)