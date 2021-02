Usa-Arabia Saudita: Biden sceglie re Salman come primo interlocutore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, terrà il primo colloquio telefonico ufficiale con il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud. Lo ha annunciato la Casa Bianca ieri, 16 febbraio. Come evidenziato dalla stampa Usa. l'annuncio segna una rottura rispetto alla diplomazia dell'ex presidente Donald Trump, che aveva scelto come interlocutore privilegiato nel Regno il principe della Corona, Mohammed bin Salman. Dal suo insediamento alla Casa Bianca, lo scorso 20 gennaio, Biden ha tenuto colloqui telefonici con diversi leader globali, ma ha tenuto significativamente in attesa le leadership di Israele e Arabia Saudita, cardini della politica per il Medio Oriente della precedente amministrazione presidenziale Usa. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha dichiarato ieri che quando Biden contatterà Riad, non avrà per interlocutore il principe Salman, ma il padre di questi, che negli ultimi anni ha però perlopiù demandato l'autorità di governo al principe della Corona. (segue) (Nys)