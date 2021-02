Usa-Arabia Saudita: Biden sceglie re Salman come primo interlocutore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiarito fin dal principio che intendiamo ricalibrare le nostre relazioni con l'Arabia Saudita", ha detto Psaki. "Parte di questo processo passa per la ridefinizione dell'interlocuzione tra le controparti. La controparte del preisdnete Biden è re Salman", ha detto la portavoce. Psaki ha anche confermato che l'amministrazione presidenziale in carica non ha fretta di confrontarsi direttamente con il premier israeliano Benjamin Netanyahu: la portavoce ha confermato che il primo ministro sarà il primo leader regionale contattato da Biden, ma non ha fornito alcuna tempistica precisa, pur assicurando che Washington non intende alterare "l'importante relazione di sicurezza strategica" con Israele, né venir meno alle "esigenze critiche di autodifesa" dell'Arabia Saudita. Nei giorni scorsi l'amministrazione Biden è stata accusata di "snobbare" Israele dall'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite di Trump, Nikki Haley. (Nys)