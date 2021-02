Usa: Covid, Biden promette riapertura parziale delle scuole elementari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha promesso che la maggior parte delle scuole elementari del Paese verranno riaperte entro i primi 100 giorni della sua amministrazione, rispondendo alle polemiche sempre più forti per l'assenza prolungata di bambini e giovani dai banchi di scuola, e per i conseguenti danni di ordine formativo e psicologico. Sin dal suo insediamento alla Casa Bianca, Biden ha tentato di moderare i sindacati degli insegnanti, importanti finanziatori del Partito democratico che premono però per la chiusura a oltranza delle scuole pubbliche. Durante un evento organizzato a Milwaukee dall'emittente "Cnn", il presidente ha assunto l'impegno più netto sinora pronunciato in merito all'istruzione, affermando che "la maggior parte delle nostre scuole" verrà riaperta cinque giorni alla settimana entro il mese di maggio. "Io dico di riaprire la maggior parte delle scuole dall'istruzione prescolare all'ottavo grado, perché sono le più facili da riaprire e quelle che più necessitano di stare aperte in termini di impatto sui bambini e le loro famiglie", ha detto il presidente. (segue) (Nys)