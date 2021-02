Usa: Covid, Biden promette riapertura parziale delle scuole elementari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come evidenziato dalla stampa Usa, dall'amministrazione presidenziale non è giunta però alcuna indicazione su quali misure possano essere adottate per conseguire tale obiettivo, anche in considerazione della complessità e frammentarietà del quadro a livello nazionale: a Stati e amministrazioni locali che hanno ripreso già da tempo le lezioni in presenza, infatti, se ne affiancano altri - specie in grandi città a guida democratica come Chicago e Los Angeles, dove è più forte l'influenza dei sindacati - dove le scuole restano chiuse da mesi, nonostante le proteste sempre più insistenti di genitori e funzionari pubblici. Durante l'evento, Biden si è confrontato con le domande di alcuni cittadini selezionati dalla "Cnn", affrontando temi come il piano di vaccinazione contro il coronavirus: il presidente ha affermato di voler rendere disponibili nel Paese 600 milioni di dosi di vaccino entro il mese di luglio, abbastanza per vaccinare ciascun cittadino statunitense. (Nys)