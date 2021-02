Usa: Trump attacca leader repubblicano McConnell, "sosterrò candidati concorrenti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Trump arrivano a pochi giorni dalla votazione del Senato a favore della sua assoluzione nell'ambito del processo di impeachment. Tuttavia, nel voto di sabato 16 febbraio sette senatori repubblicani si sono uniti ai 50 democratici nel votare a favore della condanna di Trump per “incitamento alla rivolta” in riferimento all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso. McConnell, per parte sua, ha votato per l’assoluzione di Trump, ma nelle osservazioni dopo il voto ha affermato che l’ex inquilino della Casa Bianca è "praticamente e moralmente" responsabile della rivolta. McConnell ha anche lasciato aperta la possibilità che Trump - pur essendo stato assolto dal Senato - vada incontro a processi di carattere civile o penale. (segue) (Nys)