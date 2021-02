Difesa: amministrazione Biden approva vendita missili tattici a Egitto per 200 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione dei diritti umani, il dipartimento di Stato ha fatto sapere che sono attualmente sotto esame da parte delle autorità Usa i rapporti sulle detenzioni illegali in Egitto. Lo ha precisato il portavoce del dicastero, Ned Price, parlando in conferenza stampa. "Continuiamo a coinvolgere il governo egiziano nelle questioni relative ai diritti umani e prendiamo sul serio tutte le accuse di arresto o detenzione arbitraria", ha detto Price. "Porteremo i nostri valori in ogni relazione che abbiamo in tutto il mondo. Ciò include i nostri partner per la sicurezza, compreso l'Egitto", ha concluso. (Nys)