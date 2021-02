Iraq: Italia, Usa, Francia, Germania e Regno Unito condannano attacco Erbil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Stati Uniti, Italia, Francia, Germania e Regno Unito - rispettivamente Antony Blinken, Luigi Di Maio, Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas e Dominic Raab - condannano "con la massima fermezza" l'attacco missilistico condotto il 15 febbraio contro la zona dell'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo riferisce una nota congiunta dei cinque dicasteri. "Offriamo le nostre condoglianze alle vittime, alle loro famiglie e al popolo iracheno. I nostri governi sosterranno le indagini dell'esecutivo iracheno sull'attacco, al fine di individuare i responsabili. Siamo uniti nell'affermare che attacchi al personale e alle strutture degli Stati Uniti e della coalizione non saranno tollerati", si legge nel comunicato in riferimento alla coalizione internazionale a guida Usa presente in Iraq per la lotta allo Stato Islamico-(Nys)