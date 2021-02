Usa: Blinken, dopo assalto al Congresso partner "criticano" nostro impegno per democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato che l’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio scorso ha danneggiato l’immagine degli Stati Uniti a livello internazionale, tanto che le sue controparti straniere occasionalmente “criticano” gli sforzi statunitensi per promuovere la democrazia a livello globale. Blinken, in un’intervista al network “Npr”, ha sottolineato che tali osservazioni sono sempre state "gentili", ma non ha nascosto la profonda macchia che la rivolta di Capitol Hill ha lasciato sulla reputazione statunitense sulla scena internazionale. “Certamente c'è qualche osservazione sarcastica da parte di qualcuno”, ha detto Blinken. Il riferimento è ai fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Usa, Donald Trump, ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale. In relazione all’attacco, Trump è stato sottoposto a processo di impeachment per “istigazione alla rivolta” e assolto dal Senato sabato 13 febbraio. Negli scontri tra polizia e facinorosi hanno perso la vita cinque persone.(Nys)