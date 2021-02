Giappone: esportazioni ai massimi da 27 mesi grazie alla domanda cinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della fiducia del settore dei servizi del Giappone ha registrato una contrazione per il terzo mese consecutivo lo scorso gennaio, toccando i minimi da maggio 2020 a causa del nuovo stato di emergenza pandemica varato dal governo a Tokyo e in diverse altre aree del Paese. Lo attestano i dati pubblicati dall'Ufficio di gabinetto del Giappone ieri, 8 febbraio. Il sondaggio, che coinvolge lavoratori come conducenti di taxi, dipendenti di alberghi e ristoranti - ritenuti "osservatori dell'economia" grazie alla loro prossimità alle tendenze di consumo - ha registrato un calo di 3,1 punti rispetto a dicembre ,a 31,2. Sulla base dei nuovi indicatori, il governo giapponese ha rivisto il proprio giudizio d'insieme sull'economia, ammettendo che sta attraversando una fase di "indebolimento". (segue) (Git)