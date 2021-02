Giappone: esportazioni ai massimi da 27 mesi grazie alla domanda cinese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un migliaio di aziende sono fallite in Giappone a causa delle ricadute della pandemia di coronavirus. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che tra i settori più colpiti cita quello della ristorazione. Il bilancio è stato ricavato da un sondaggio del settore privato effettuato da Tokyo Shoko Research, e giunge all'indomani della decisione del primo ministro, Yoshihide Suga, di prorogare per ben un mese lo stato di emergenza in vigore a Tokyo e in una decina di prefetture del Paese. Alla pandemia e alle misure varate per contenerne la propagazione è imputata la perdita di 84.773 posti di lavoro in Giappone; il settore dei servizi, in particolare, ha perso 11.463 addetti. Il debito a interesse detenuto delle 23 grandi catene della ristorazione quotate in borsa è aumentato del 40 per cento tra novembre 2019 e novembre 2020. Lo stato di emergenza prevede la chiusura dei ristoranti alle ore 20, e la possibilità di servire alcolici non oltre le ore 19. L'adesione è volontaria, ma i ristoranti che non rispettano le indicazioni non possono accedere ai sussidi, che ammontano a 60mila yen giornalieri (572 dollari). (segue) (Git)