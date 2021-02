Usa: autorità federali e statali avviano indagini su guasti alla rete elettrica nel Texas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ondata di maltempo invernale abbattutasi sugli Stati Uniti ha spinto le temperature sotto lo zero nel Texas, ed ha costretto alla chiusura delle raffinerie in quello Stato, il primo degli Usa per produzione di petrolio greggio. L'operatore della rete elettrica statale ha imposto interruzioni della fornitura a rotazione, lasciando senza energia quasi tre milioni di clienti. A Midland, cuore del bacino Permiano, le temperature hanno raggiunto ieri temperature inferiori a 10 gradi Farenheit (meno 12 gradi celsius). Lunedì, 15 febbraio, Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha proclamato lo Stato di emergenza per il Texas, sbloccando la fornitura di aiuti federali. Il Texas produce circa 4,6 milioni di barili di petrolio giornalieri, ed ospita alcune delle più grandi raffinerie del Paese, affacciate sul Golfo del Messico. Motiva Enterprises ha annunciato la chiusura del suo complesso di Port Arthur, che include una raffineria da 670mila barili giornalieri, la pià grande degli Usa. Exxon ha invece avviato lo spegnimento della sua raffineria da 369.024 barili giornalieri di Beaumont, di quella di Bayton (560.500 barili giornalieri) e dell'adiacente stabilimento chimico. (Nys)