Giappone: Olimpiadi, prefettura Shimane valuta cancellazione eventi a causa della pandemia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri utenti, invece, hanno sostenuto che Mori non sia sessista, quanto piuttosto "vittima" della sua età avanzata - 83 anni - e di una concezione die rapporti sociali ormai datata. In risposta alle polemiche innescate dalle sue dichiarazioni, Mori si era scusato, rifiutando però di dimettersi: "Le espressioni che ho usato sono contrarie allo spirito delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Sono state inappropriate", aveva dichiarato Mori durante una conferenza stampa. "Vorrei ritrattare le mie dichiarazioni e scusarmi con chiunque si sia sentito offeso", aveva proseguito l'ex premier 83enne, precisando però che "non ho intenzione di rassegnare le dimissioni. Ho lavorato duramente e dato molto negli ultimi sette anni, non ritengo di dover fare un passo indietro". (Git)