Serbia: presidente Vucic si congratula per risultato Lista serba in Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si è congratulato con la Lista serba per il risultato conseguito alle elezioni parlamentari tenute ieri in Kosovo. La forza rappresentativa dei serbi in Kosovo ha ottenuto tutti e 10 i mandati previsti per la componente serba. "Mi congratulo con la nostra gente. Lo speravo e questa è una cosa importante, perché stiamo affrontando un periodo difficile", ha sottolineato Vucic, ospite ieri sera dell'emittente televisiva "Tv Pink". Vucic ha precisato che la Lista serba ha ottenuto il 99,14 per cento dei voti a Mitrovica nord, nel Kosovo settentrionale a maggioranza serba. Secondo i risultati preliminari emessi stamane dalla Commissione elettorale centrale kosovara, il movimento Vetevendosje di Albin Kurti ha vinto le elezioni parlamentari in Kosovo con il 48,17 per cento davanti al Partito democratico del Kosovo (Pdk) di Enver Hoxhaj con il 17,35 per cento, alla Lega democratica del Kosovo (Ldk) di Avdullah Hoti con il 13,18 per cento, all'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) con il 7,42 per cento e a Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma) con il 2,59 per cento. Questi risultati preliminari non includono i voti a distanza per posta e quelli delle persone che non potevano recarsi fisicamente alle urne. (Seb)