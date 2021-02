Kosovo: maggioranza e opposizione in Albania si congratulano con movimento Vetevendosje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggioranza e opposizione in Albania si sono congratulate con il Movimento Vetevendosje per la vittoria alle elezioni di ieri in Kosovo. Il primo a fare le congratulazioni al partito guidato da Albin Kurti è stato il leader dell'opposizione albanese Lulzim Basha, il quale ha osservato che "il Kosovo ha grandi sfide davanti". "Sono fiducioso che il partito vincitore e gli altri partiti riusciranno a gestirle per il bene del popolo del Kosovo", ha affermato Basha dicendo che sarebbe liete di cooperare da vicino con il nuovo governo kosovaro nel processo di integrazione euro-atlantica e nella campagna per i riconoscimenti internazionali, così come nella cooperazione economica bilaterale. Il capo gruppo in Parlamento del Partito socialista Taulant Balla, al governo in Albania, si è congratulato con il Vetevendosje per la vittoria: "Spero che la formazione del nuovo governo prenda il tempo sufficiente. Guardiamo avanti per cooperare", ha aggiunto Balla.(Alt)