- Kosovo: Pdk e Ldk riconoscono vittoria Vetevendosje, "all'opposizione per la stabilità del Paese" - Il popolo del Kosovo ha parlato e la sua volontà deve essere rispettata: lo ha dichiarato il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Enver Hoxhaj, congratulandosi con il Movimento Vetevendosje per la sua vittoria alle elezioni di ieri. "I risultati danno il Movimento Vetevendosje al primo posto, seguito al secondo posto dal Pdk", ha osservato Hoxhaj congratulandosi con il partito guidato da Albin Kurti e invitandolo a "lavorare per rafforzare lo Stato del Kosovo. "Il Pdk non sarà parte di un governo con il Movimento Vetetevendosje in quanto i nostri orientamenti politici sono molto differenti", ha chiarito il leader del Pdk. A suo modo di vedere, il Kosovo ha bisogno di stabilità e per questo il Pdk agirà come "fattore di equilibrio" dalle fila dell'opposizione in Parlamento. Anche la Lega democratica del Kosovo (Ldk), partito di governo uscente giunto terzo al voto di ieri, ha fatto sapere che intende rispettare il risultato del voto che ha dato la vittoria al Movimento Vetevendosje. (segue) (Res)