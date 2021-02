Kosovo: elezioni, nette sconfitte per partiti Nisma e Akr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tempo delle critiche è finito, ora bisogna lavorare: lo ha detto il leader dell'Iniziativa socialdemocratica (Nisma), Fatmir Limaj, partito kosovaro che è rimasto fuori dal nuovo Parlamento di Pristina essendosi fermato attorno al 2,6 per cento alle elezioni parlamentari di ieri (la soglia di sbarramento è fissata al 5 per cento). "Nisma non sarà parte del Parlamento ma continueremo il nostro impegno e la promozione della nostra causa. Non lasceremo la nostra determinazione per il Paese", ha affermato Limaj. Anche il leader dell'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) Behgjet Pacolli, partito che ha corso nel voto di ieri insieme alla Lega democratica del Kosovo (Ldk), ha sottolineato che "in una democrazia è importante accettare i risultati". Pacolli si è congratulato con i cittadini per aver fissato ancora una volta uno "standard elevato in questo processo elettorale, senza incidenti e con una partecipazione elevata". (segue) (Alt)