Kosovo: ambasciatore italiano Orlando, il processo elettorale è stato un successo

- I cittadini del Kosovo "hanno parlato": sulla base dei risultati preliminari, congratulazioni al Movimento Vetevendosje, ad Albin Kurti, a Vjosa Osmani ed al popolo kosovaro per un "processo elettorale di successo". Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando, scrivendo su Twitter in riferimento alle elezioni parlamentari di domenica 14 febbraio in Kosovo. "Tutti vincono quando la democrazia prospera", ha aggiunto l'ambasciatore auspicando una rapida formazione del nuovo governo a Pristina così come per quanto riguarda il processo per l'elezione del nuovo presidente della repubblica.(Alt)