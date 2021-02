Infrastrutture: FI, intervenire subito per messa in sicurezza statale 12 Brennero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Statale 12 del Brennero è stata numerose volte interessata da eventi franosi ed allagamenti per straripamenti del Serchio, nonché da forti criticità che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. L'Anas ha comunicato nei mesi scorsi di aver previsto un investimento di alcuni milioni di euro, a cui finora non sono però seguiti i fatti. E' necessario invece intervenire immediatamente e avviare in tempi certi un piano di messa in sicurezza dei tanti tratti della strada statale per garantire la piena viabilità, escludere rischi per l'incolumità delle persone e ridurre i forti disagi per i cittadini, anche prevedendo a tal fine la realizzazione di due ponti sul Serchio, come peraltro chiesto anche dagli stessi sindaci interessati". Lo chiedono in un'interrogazione al governo i parlamentari toscani di Forza Italia Erica Mazzetti e Massimo Mallegni, membri nelle rispettive commissioni ai lavori pubblici. "I sindaci di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca hanno concordato di convocare urgentemente un tavolo a cui invitare Regione e Ansa Spa per arrivare a prendere impegni precisi riguardo il contenuto del progetto di messa in sicurezza di diverse tratte della strada statale 12 del Brennero e i tempi di attuazione, sottolineando la necessità di mettere in atto un piano complessivo per la viabilità che preveda la realizzazione di due ponti sul Serchio. Non c'è più tempo da perdere, la sicurezza dei cittadini è una priorità" concludono.(Rin)