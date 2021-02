Usa: Casa Bianca, Biden non riceverà ospiti stranieri per un paio di mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non riceverà visite da leader stranieri per almeno un paio di mesi, in ottemperanza alle norme di contenimento dei contagi da Covid-19. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel consueto incontro con i giornalisti a Washington, sottolineando che il capo dello Stato, da parte sua, non ha in programma imminenti visite ufficiali all'estero. "Ci vorranno un paio di mesi prima che il presidente inviti un leader straniero alla Casa Bianca", ha affermato Psaki. (Nys)