Usa: assalto al Congresso, Biden appoggia commissione d’inchiesta stile 11 settembre (2)

- La presidente Pelosi ha annunciato ieri, 15 febbraio, l'istituzione di una "commissione indipendente" sul modello di quella istituita per indagare gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, per approfondire quanto accaduto a Washington lo scorso 6 gennaio, quando una marcia di manifestanti a sostegno dell'ex presidente Donald Trump è degenerata in un assalto alla sede del Congresso Usa. "Per proteggere la nostra sicurezza, il prossimo passo sarà l'istituzione di una commissione in stile 11 settembre esterna e indipendente, che indaghi e riferisca sui fatti e le cause relativi all'attacco terroristico contro Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e all'interferenza col pacifico trasferimento dei poteri", ha scritto ieri Pelosi in una lettera ai deputati democratici della Camera. "Nelle ultime settimane il generale Honore ha valutato le nostre esigenze di sicurezza valutando quanto è accaduto il 6 gennaio, e quali misure adottare per evitare che si ripeta", ha aggiunto Pelosi, riferendosi al tenente generale Russel Honore, cui la stessa Pelosi ha richiesto una revisione della "infrastruttura di sicurezza" di Capitol Hill. La stessa Pelosi è stata lambita dalle polemiche seguite alle violenze del 6 gennaio, dopo che l'ex capo della polizia di Washington ha accusato il capo della sicurezza alle dipendenze della presidente della Camera di aver rifiutato lo schieramento della Guardia nazionale a protezione del Congresso, nonostante esplicite richieste in tal senso nei giorni che hanno preceduto le violenze. Sin dal mese scorso i Democratici affermano che quanto accaduto il 6 gennaio a Washington sia a tutti gli effetti una insurrezione, e che i manifestanti coinvolti nell'assalto al Congresso vadano perseguiti alla stregua di terroristi: tra i ranghi del Partito democratico e della comunità d'intelligence Usa, in molti hanno addirittura chiesto di rispondere all'incidente adottando contro parte dell'elettorato di Trump le stesse tattiche impiegate contro i talebani in Afghanistan. (Nys)