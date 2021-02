Uruguay: infrastrutture, ministero Trasporti annuncia opere per 400 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti e dei Lavori pubblici dell'Uruguay ha annunciato progetti autostradali che richiederanno un investimento compreso tra i 300 e i 400 milioni di dollari come parte dei suoi sforzi per ravvivare l'economia nel contesto della crisi generata dalla pandemia di Covid-19. Il sottosegretario ai Trasporti, Juan José Olaizola, ha detto al quotidiano "El Pais" che l'iniziativa fa parte di progetti che sono considerati cruciali per la ripresa economica, in quanto i partenariati pubblico-privati (Ppp) avviati durante la precedente amministrazione sono in ritardo. La maggior parte dei progetti, ha detto Olaizola, sarà sviluppata secondo la modalità di "contratti di riabilitazione e manutenzione" (Crema). Si tratta dell'ampliamento di 69,8 km della Statale 5, tra le capitali dei dipartimenti di Florida e Durazno, e della pavimentazione della sezione di 117 km della Statale 6 che collega Durazno e Tacuarembò. (segue) (Abu)