Usa: Biden, lavoriamo duramente per aumentare distribuzione vaccini anti-Covid

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assicurato che la sua amministrazione sta lavorando duramente per garantire ai cittadini Usa di ricevere il vaccino contro il Covid-19. "A partire da questa settimana - ha spiegato Biden in un messaggio su Twitter - la nostra amministrazione: ha aumentato le spedizioni settimanali di vaccini agli Stati a 13,5 milioni di dosi, un incremento del 57 per cento da quando sono entrato in carica; raddoppiato le nostre spedizioni dirette alle farmacie locali. Stiamo lavorando duramente per far vaccinare rapidamente l'America". (Nys)