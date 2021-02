Ecuador: morto all'età di 83 anni l'ex presidente Gustavo Noboa Bejerano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi mesi dopo aver lasciato l'incarico, nel 2003, Noboa era stato accusato di appropriazione indebita nell'ambito della rinegoziazione del debito estero. Per sfuggire alle indagini si rifugiò presso l'ambasciata della Repubblica Dominicana a Quito da dove chiese asilo politico nel paese. Lasciò Santo Domingo per fare ritorno in Ecuador solo nel 2005 dopo che il processo contro di lui fu dichiarato nullo, e ottenne poi un'amnistia nel 2007. L'attuale presidente dell'Ecuador, Lenín Moreno, ha espresso il suo rammarico per la morte di Noboa e ha decretato il lutto nazionale a partire da oggi, mercoledì 17 febbraio. "Un caro amico, rispettato democratico, educatore morale giovanile, patriota. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici", ha scritto Moreno attraverso il suo account Twitter. (Brb)