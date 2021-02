Difesa: amministrazione Biden approva vendita missili tattici a Egitto per 200 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato la vendita di missili tattici all’Egitto per un valore di 197 milioni di dollari. Lo riferiscono i media Usa, sottolineando che l’annuncio arriva pochi giorni dopo la notizia secondo cui il governo egiziano avrebbe arrestato i familiari di Mohamed Soltan, un attivista per i diritti umani egiziano-statunitense residente negli Stati Uniti. Il dipartimento di Stato, in un comunicato ufficiale, ha precisato che la proposta di vendita dei missili e delle relative apparecchiature "sosterrà la politica estera e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, contribuendo a migliorare la difesa di un paese importante non alleato della Nato che continua ad essere un partner strategico in Medio Oriente". Secondo le valutazioni del dicastero “la vendita sosterrà le navi missilistiche della Marina egiziana e fornirà capacità di difesa dell'area significativamente migliorate nelle zone costiere dell'Egitto e nell’area del Canale di Suez”. (segue) (Nys)