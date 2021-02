Usa: amministrazione Biden proroga di tre mesi moratoria su pignoramenti case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha prorogato di tre mesi una moratoria federale sui pignoramenti delle case, ampliando l'assistenza per i soggetti in ritardo sui pagamenti dei mutui durante la pandemia di coronavirus. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, precisando che la Casa Bianca ha annunciato che estenderà fino al 30 giugno 2021 il divieto di pignoramenti sulle case per mutui garantiti dal governo. Biden aveva già prorogato fino a marzo la moratoria in scadenza alla fine di gennaio, nell’ambito di una serie di ordini esecutivi firmati durante il suo primo giorno da presidente degli Stati Uniti. L'amministrazione Biden ha anche assicurato che darà ai proprietari di casa più tempo, fino al 30 giugno, per iscriversi a un programma progettato per richiedere una dilazione o una riduzione dei pagamenti del mutuo.(Nys)