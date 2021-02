Usa: nelle prossime ore Biden in Wisconsin per prima visita da presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden e la vicepresidente Kamala Harris hanno finora utilizzato la maggior parte delle loro apparizioni pubbliche per mettere in luce gli sforzi della nuova amministrazione nella lotta alla pandemia di coronavirus e per promuovere il piano di salvataggio da 1,900 miliardi di dollari per fornire sollievo alle famiglie e ai lavoratori americani. L’ultima volta che l’inquilino della Casa Bianca ha visitato il Wisconsin risale a fine ottobre 2020, quando ha tenuto un comizio per la campagna elettorale a Milwaukee in vista delle elezioni del 3 novembre. Nello Stato del Midwest, Biden ha superato lo sfidante Donald Trump di circa 20 mila voti. Anche quest’ultimo, nel 2016, aveva vinto la sfida in Wisconsin con Hillary Clinton con un margine molto limitato. (segue) (Nys)