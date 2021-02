Usa: nelle prossime ore Biden in Wisconsin per prima visita da presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime settimane di mandato, Biden è rimasto per la maggior parte del tempo alla Casa Bianca, dove ha tenuto incontri con i giornalisti per illustrare il suo piano di soccorso contro la pandemia di coronavirus, firmando diversi ordini esecutivi e tenendo riunioni con consiglieri e staff. La Casa Bianca ha precisato che i viaggi di Biden resteranno limitati finché perdura il rischio pandemico. Il presidente ha effettuato il suo primo spostamento a bordo dell'Air Force One solo per dirigersi a casa sua, nel Delaware. Durante la primissima settimana alla guida del Paese, Biden ha fatto anche visita al personale militare ricoverato al Walter Reed Military Medical Center, per poi pronunciare i primi discorsi ufficiali al dipartimento di Stato e al Pentagono. (Nys)