Uruguay: infrastrutture, ministero Trasporti annuncia opere per 400 milioni di dollari (2)

- All'inizio di questo mese era stata accettata una ulteriore proposta, presentata dalla società Traxpalco, che prevede l'ampliamento di 102 km della Statale 9 tra la città di Pan de Azucar, nel dipartimento di Maldonado, e la città di Rocha. Gli investimenti dipenderanno dalla velocità di esecuzione, hanno detto a "El Pais" gli operatori autostradali. Un altro progetto già avviato dal governo prevede la costruzione di 30 ponti per un valore di 60 milioni di dollari, finanziati dalla società finlandese del settore della cellulosa Upm. I dettagli di queste opere, che fanno parte di accordi relativi alla costruzione in corso della seconda cartiera dell'azienda nel paese, verranno comunicati nelle prossime settimane. Allo studio anche un ponte da 12 milioni di dollari nel dipartimento di Treinta y Tres e l'ampliamento di un tratto di 3,9 km della Statale 8 verso Canelones, in concessione alla società Colier. (Abu)