Ecuador: morto all'età di 83 anni l'ex presidente Gustavo Noboa Bejerano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto ieri, 16 febbraio, all'età di 83 anni l'ex presidente della Repubblica dell'Ecuador, Gustavo Noboa Bejerano. Lo riferiscono gli organi di informazione del paese. L'ex capo dello stato è deceduto per arresto cardiocircolatorio poche ore dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un cancro al cervello presso un ospedale negli Stati Uniti. Noboa è stato nominato presidente dai militari nel 2000 a seguito del colpo di stato attraverso cui le forze armate destituirono il presidente eletto Jamil Mahual, di cui Gustavo Noboa era vicepresidente. Durante il suo mandato, Noboa guidò il processo di "dollarizzazione" disposto per adottare il dollaro statunitense come moneta ufficiale dell'Ecuador. Il provvedimento era stato decretato a fronte della grave crisi economica che il paese affrontava da alcuni anni. (segue) (Brb)