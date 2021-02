Usa-Iraq: colloquio tra segretario Blinken e premier Kadhimi, focus su attacco a Erbil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi, durante il quale il capo della diplomazia di Washington ha espresso indignazione per i molteplici attacchi missilistici contro l'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, precisando che Blinken ha confermato la sua vicinanza ai civili iracheni e ai militari della coalizione internazionale a guida Usa rimasti feriti nell'attacco. Il segretario di Stato ha inoltre espresso le condoglianze dell'amministrazione Usa alla famiglia e ai cari del contractor civile rimasto ucciso nell'attacco. Blinken ha discusso la sua chiamata con il primo ministro del governo regionale del Kurdistan, Masrour Barzani, e ha incoraggiato premier Kadhimi a continuare a lavorare a stretto contatto con il governo regionale per combattere i focolai di estremismo nell'area. Le parti hanno infine discusso gli sforzi in corso per identificare i gruppi responsabili degli attacchi di ieri.(Nys)