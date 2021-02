© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. La seduta si svolge in presenza nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio ed è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale (ore 11-19)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla visita del Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi presso l'hub vaccinale di Fiumicino, Lunga sosta, realizzato in collaborazione con la Croce rossa italiana e AdR. Partecipa anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Da domani oltre alla polizia, i carabinieri e la guardia di finanza inizieranno le vaccinazioni anche per il corpo dei vigili del fuoco. L'evento si presso l'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino (ore 9) (segue) (Rer)