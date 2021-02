© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non accetto che il Partito democratico, per parlare con Draghi o Mattarella, debba prima chiedere il permesso a Conte o ai 5 stelle. Intergruppi e altre creature mitologiche non hanno ragion d'essere, sembra di vivere dentro un mondo parallelo". Lo scrive su Facebook Fausto Raciti, parlamentare del Partito democratico e vicepresidente commissione Affari costituzionali. (Rin)