Usa: nelle prossime ore Biden in Wisconsin per prima visita da presidente

- A meno di un mese dal suo insediamento alla Casa Bianca, il presidente statunitense Joe Biden si recherà nelle prossime ore a Milwaukee, nel Wisconsin, dove prenderà parte ad un incontro pubblico organizzato dall’emittente “Cnn”. Biden, in quella che è la sua prima visita ad uno Stato dell’Unione da quando è presidente, risponderà alle domande dei cittadini Usa, in un momento in cui il Paese lotta ancora contro la pandemia di Covid-19 e i suoi effetti negativi sull’economia. Sul sito della “Cnn” si legge che l’evento si svolgerà allo storico Pabst Theatre e prenderà il via alle 21.00 ora locale (le 4.00 del mattino in Italia). (segue) (Nys)