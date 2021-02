Usa: Trump attacca leader repubblicano McConnell, "sosterrò candidati concorrenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato con durezza il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, promettendo di sostenere candidati vicini alla sua linea durante le elezioni di medio termine in programma per il 2022. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, sottolineando che l’ex inquilino della Casa Bianca imputa a McConnell la perdita della maggioranza al Senato federale da parte dei repubblicani nel 2020. "Mitch è un imbroglione politico cupo, scontroso e incapace di sorridere, e se i senatori repubblicani rimarranno con lui, perderanno di nuovo", ha affermato Trump. “Non farà mai ciò che deve essere fatto o ciò che è giusto per il nostro Paese. Laddove necessario e appropriato, sosterrò i principali rivali che sposano il 'Make America Great Again' e la nostra politica di 'America First'”, ha aggiunto l’ex presidente in riferimento ai due principali slogan della campagna elettorale del 2016. “Vogliamo una leadership brillante, forte, premurosa ed empatica", ha concluso. (segue) (Nys)