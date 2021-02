Cile: Covid, presidente Pinera annuncia ripresa delle lezioni entro marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha oltrepassato i due milioni di persone vaccinate contro il Covid-19 a meno di due settimane dall'inizio del programma di immunizzazione "di massa", avviato dal governo il 3 febbraio. Il totale delle persone che hanno ricevuto la prima dose di uno dei due vaccini approvati nel paese (Pfizer e Sinovac) è pari a 2.092.453 unità, 1.311.390 delle quali considerate "vulnerabili" e 485.475 appartenenti al personale medico. "Siamo riusciti a vaccinare oltre due milioni di persone, un fatto che ci colloca in una condizione privilegiata non solo in relazione all'America Latina, ma anche rispetto al mondo", ha detto Pinera commentando il buon andamento del processo di vaccinazione. Il capo di Stato ha ribadito che "l'obiettivo è quello di vaccinare tutta la popolazione a rischio entro il mese di marzo, ovvero circa 5 milioni di persone, e tutta la popolazione, ovvero circa 15 milioni di persone, entro giugno". Lo stesso presidente Piera, 71 anni, ha ricevuto la prima dose del vaccino Sinovac il 12 febbraio. Secondo i dati di Our World in Data il Cile è il 15mo paese al mondo per dosi somministrate e quinto se si considera il rapporto di dosi somministrate ogni 100 abitanti. (segue) (Abu)