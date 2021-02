Cile: Covid, presidente Pinera annuncia ripresa delle lezioni entro marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cile nelle ultime 24 si sono registrati 3.332 nuovi casi e 81 decessi. In totale, dall'inizio della pandemia nel paese sono 779.541 i casi confermati e 19.624 i decessi. Il governo ha annunciato l'11 gennaio un irrigidimento delle diverse fasi del programma di prevenzione nazionale contro la diffusione del nuovo coronavirus denominato "Passo dopo Passo". Oltre il 20 per cento della popolazione del paese è tornato alla "fase 1" della quarantena, con circolazione riservata esclusivamente ai lavoratori di attività essenziali, chiusura delle attività non essenziali e attività individuali all'aria aperta limitate all'orario tra le 7 e le 08:30 antimeridiane. (segue) (Abu)