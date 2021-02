Sahel: Di Maio ha partecipato oggi a vertice Paesi G5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato oggi, in modalità virtuale, al settimo vertice dei capi di Stato dei Paesi del G5 Sahel (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad), al quale hanno preso parte i principali partner internazionali e regionali del G5. Come riferisce una nota della Farnesina, nel suo intervento Di Maio ha confermato il crescente impegno dell'Italia a favore della stabilizzazione della regione saheliana, testimoniato dal recente ampliamento della nostra rete diplomatica in Niger e Burkina Faso e dalla prossima apertura di ambasciate in Mali e in Ciad. Il ministro Di Maio ha inoltre assicurato il sostegno dell'Italia alla Coalizione per il Sahel, lanciata l'anno scorso, richiamando l'importanza di bilanciare le azioni di contrasto al terrorismo con il rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani e interventi volti a favorire uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Il presidente ciadiano Idriss Déby ha ringraziato l'Italia per la futura apertura di un'ambasciata in Ciad e per l'impegno profuso dal nostro Paese sin dall'inizio della crisi saheliana. (segue) (Com)