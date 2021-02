Sociale: Iv Roma, vicenda circolo Sparwasser ennesima brutta figura M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda che ha riguardato oggi il circolo Arci Sparwasser, a cui il Municipio V di Roma aveva revocato la licenza per la somministrazione delle bevande, salvo poi fare un passo indietro in serata, "è inaccettabile e le istituzioni locali, nell'applicazione di certe norme, dovrebbero considerare la straordinarietà del momento che viviamo e la situazione drammatica che vive chi non ha un tetto sulla testa, ancora più forte in tempi di pandemia". Lo dichiarano in una nota Ettore Luttazi di Italia viva Roma insieme a Giulia Candelori e Fabrizio Garroni, coordinatori del partito nel Municipio V, in riferimento all'episodio che ha visto coinvolto il circolo Arci del Pigneto e l'associazione Nonna Roma promotori dell'iniziativa. "Dal 24 gennaio scorso - aggiungono -, non potendo svolgere le funzioni di socialità, produzione e fruizione culturale per cui è nato, avevano aperto le porte ogni sera all'accoglienza di un numero massimo di sette senza tetto, garantendo posti letti e pasti caldi con test antigienici, sanificazioni quotidiane e il pieno rispetto dei protocolli anti Covid grazie a una rete di volontarie e volontari pronte a dare una mano per organizzare al meglio la logistica e sostenendo anche i costi di questa operazione di solidarietà. Il presidente Boccuzzi ha dovuto ammettere l'errore e ha revocato l'atto stasera, almeno abbiamo un lieto fine, ma resta l'inadeguatezza manifestata per l'ennesima volta in questo caso colpendo chi ha cercato di dare una mano all'insufficiente piano freddo del Campidoglio con un gesto di solidarietà in una città che ne ha assoluto bisogno come hanno rilevato nelle settimane scorse autorevoli realtà come la Caritas e Sant'Egidio, dopo aver contato anche decessi per il freddo tra le persone che vivono per le strade di Roma". Italia viva in conclusione esprime solidarietà alla presidente del circolo Sparwasser Diana Armento. (Com)