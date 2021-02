Covid: identificata nuova variante in Campania, mai isolata in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova variante del Covid-19, mai isolata in Italia, è stata individuata in Campania. A renderlo noto è la stessa Regione. Secondo quanto si legge in un comunicato, "l'Istituto Pascale e l'Università Federico II, grazie ai fondi stanziati dalla Regione e che stanno portando a risultati di assoluto valore scientifico grazie alle eccellenze della Campania nel campo della ricerca medica, hanno individuato un'altra variante del Covid-19, mai individuata prima in Italia". "Si tratta - ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca - di una scoperta di straordinario valore scientifico, un risultato tempestivo e utilissimo, che conferma l'importanza di aver finanziato questi studi, la necessità dell'adozione di misure straordinarie nazionali da parte del Governo per non vanificare il programma di vaccinazioni che è pienamente in corso, e che rende ancor di più indispensabili le forniture dei vaccini necessari per fronteggiare l'epidemia". (segue) (Rin)