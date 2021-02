Formia: lite tra giovani finisce a coltellate, muore 17enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 17 anni è morto, questa sera a Formia, accoltellato durante una lite tra giovani. Il grave fatto di sangue ha avuto origine mentre un gruppo di giovani tra cui la vittima, era nei pressi di una panchina nella centralissima via Vitruvio. La lite è ben presto degenerata quando uno del ragazzi ha estratto un coltello ferendo in maniera seria il minorenne. Le macchie di sangue lasciate sul marciapiedi al fianco della panchina attorno alla quale è scoppiato il parapiglia, danno la misura della gravità di quanto accaduto. Il ferito è stato portato in ospedale dove è morto poco dopo. I carabinieri indagano su quanto accaduto. (Rer)