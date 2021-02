Myanmar: Stati Uniti "scossi e infastiditi" per nuove accuse contro Aung San Suu Kyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono "scossi e infastiditi" per la nuova accusa contro la leader birmana Aung San Suu Kyi, e tornano a chiedere il suo immediato rilascio. Lo ha affermato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Oggi la polizia del Myanmar ha emesso un secondo capo d’imputazione contro Aung San Suu Kyi. Il suo avvocato, Khin Maung Zaw, ha fatto sapere che la leader birmana dovrà rispondere anche dell’accusa di aver violato la Legge sui disastri naturali. Nelle scorse settimane Aung San Suu Kyi, 75 anni, era già stata incriminata per l’importazione illegale di ricetrasmittenti rinvenuti all’interno della sua abitazione nel corso di un blitz della polizia. Attualmente, la donna si trova agli arresti domiciliari: il termine della custodia cautelare, già prorogato una prima volta, è in scadenza nella giornata di domani. La data della prossima udienza in tribunale è fissata per il prossimo primo marzo. (segue) (Nys)