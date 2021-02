Usa: assalto al Congresso, Biden appoggia commissione d’inchiesta stile 11 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di sostenere l’istituzione da parte del Congresso di una commissione d’inchiesta, sul modello di quella creata sull’11 settembre 2001, per far luce sull’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio scorso. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel consueto incontro con i giornalisti a Washington. La commissione proposta dalla presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi “è qualcosa che il presidente sicuramente appoggerà", ha spiegato Psaki. E ha aggiunto: “Lui sostiene tutti i tentativi di fare chiarezza sui fatti e assicurare che non si ripetano più” ed è “consapevole dell'impatto che gli incidenti del 6 gennaio hanno avuto sui membri del Congresso". (segue) (Nys)