Ambiente: Ingv, nuovo parossismo dal cratere di Sud-Est dell'Etna (3)

- "Gli episodi parossistici - puntualizza l'Ingv - sono un fenomeno tipico dell'attività eruttiva recente dell'Etna. Dal 1977 ad oggi sono avvenute centinaia di episodi simili a quello di oggi, tra cui l'eccezionale sequenza di 66 parossismi fra gennaio ed agosto 2000, e una cinquantina di parossismi fra il 2011 e il 2013. L'attività dell'Etna è costantemente monitorata dall'Osservatorio Etneo dell'Ingv di Catania. In serata, personale dell'Osservatorio Etneo dell'Ingv si è recato nell'area interessata per prelevare campioni dei prodotti emessi durante il parossismo odierno". (Com)