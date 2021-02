Brexit: Tremonti, finalizzata a superare restrizioni di Bruxelles per trarre beneficio da globalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Brexit è più o meno una nuova riedizione dello scisma del 1539. Quest’ultimo fu realizzato per superare le restrizioni imposte dalla Chiesa romana, con lo scopo di trarre beneficio dagli spazi atlantici che si stavano aprendo al traffico commerciale. La Brexit adesso supera le restrizioni legali imposte da Bruxelles per trarre beneficio dalle opportunità finanziarie” dalla globalizzazione contemporanea. È quanto ha osservato l'ex ministro dell'Economia e presidente dell’Aspen Institute Italia, Giulio Tremonti, intervenendo a un webinar dell’Associazione Guido Carli sul tema “The West under radical uncertainty”.(Rin)