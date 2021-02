Paesi Bassi: ufficio statistico, contrazione economica del 3,8 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dei Paesi Bassi si è ridotta del 3,8 per cento nel 2020.Come riferisce l'ufficio statistico olandese, si tratta della più grande contrazione misurata dalla Seconda guerra mondiale. Nel 2009, il primo anno completo della crisi del credito, l'economia si era ridotta del 3,7 per cento. Il colpo più grave per l'economia è avvenuto nel secondo trimestre del 2020, quando l'economia si è ridotta di un -8,5 per cento senza precedenti rispetto al trimestre precedente. Ciò è stato immediatamente seguito dalla più grande crescita mai misurata, a +7,8 per cento. Nell'ultimo trimestre dell'anno, l'economia si è stabilizzata, determinando infine una contrazione del 3,8 per cento sull'intero 2020. (Beb)